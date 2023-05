V dnešnom urbexe zavítame do okolia Prahy, konkrétne do opusteného výskumného laboratória a pitevne. Niektoré zábery vyzerajú skutočne nepríjemne. Laboratórium slúžilo na výskum tvorby slepačích vajec. Stále by si v ňom našiel plné fľaštičky roztokov a chemikálií, no pomedzi to aj pár netradičných vecí.