Prečo (a ako) byť na pracovnom pohovore autentický

Pracovný pohovor je vaše prvé skutočné stretnutie so zamestnávateľom. Okrem toho, že vám zamestnávateľ kladie otázky, máte príležitosť dozvedieť sa viac o kultúre a hodnotách, ktoré sa na pracovisku pestujú, a to vám pomôže posúdiť, či je to pre vás tá pravá spoločnosť. Nedávajte personalistom iba odpovede, o ktorých si myslíte, že ich chcú počuť - buďte sami sebou. Na otázku prečo byť na pracovnom pohovore autentický a ako to dosiahnuť vám odpovie tento článok.