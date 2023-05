Čakanie na šiesty album Thirty Seconds To Mars sa chýli ku koncu. Ohlasujú ho minimalistickým vizuálom ku skladbe Stuck

Galéria fotiek (1) 30 Seconds To Mars, videoklip Stuck

Americká skupina Thirty Seconds To Mars, ktorú tvoria bratia Jared a Shannon Leto, vydá 15. septembra šiesty štúdiový album It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day. Správu, na ktorú jej fanúšikovia čakali päť rokov, ohlásili hudobníci pilotným alt popovým singlom Stuck, ku ktorému zverejnili veľmi pekný videoklip. Jeho režisérom je líder Jared Leto.