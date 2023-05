Galéria fotiek (1) Vesna, semifinále Eurovízie 2023

V národnom kole, ktoré sa konalo vo februári, vyhrala dievčenská skupina Vesna s veľkým náskokom hlasov. Na svoje konto si včera pripísala ďalší veľký úspech. So súťažnou skladbou My Sister's Crown, ktorá prináša myšlienku spájania, postúpila z prvého semifinálového kola do finále pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest.