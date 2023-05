Galéria fotiek (1) Karin Ann, 2023

Slovenská speváčka Karin Ann opäť boduje v zahraničí. Tentokrát sa teší z úspechu v USA s videoklipom k svojmu aktuálnemu singlu if i fall for you, ktorý získal ocenenie Los Angeles Film Awards. Videoklip slovenskej umelkyne zvíťazil v kategórii Best Music Video v konkurencii videoklipov z celého sveta.