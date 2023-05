Galéria fotiek (1) Kate Bush, 1985

Kate Bush, George Michael, Willie Nelson, Sheryl Crow, Missy Elliott, Rage Against the Machine a ďalší umelci, umelkyne a kapely budú na tohtoročnom slávnostnom ceremoniáli uvedení do Rock'n'rollovej siene slávy. Inštitúcia so sídlom v americkom Clevelande kompletné zloženie ročníka 2023 oznámila v stredu.