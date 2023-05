Israel Adesanya je staro-novým šampiónom strednej váhy UFC a vo veľkom sa hovorí, kto by mohol byť jeho ďalším súperom. Jedným z adeptov je Dricus Du Plessis. Adesanya vs Du Plessis? Israel Adesanya a Dricus Du Plessis sa nemajú v láske. „Izzy“ to potvrdil aj v aktuálnom videu.