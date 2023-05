„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel." Aj to je jeden z citátov generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa výrazne zapísal do našich dejín. A my vám garantujeme, že ak budete svojmu synovi pri výchove vštepovať túto myšlienku, tak to neoľutujete. Čím všetkým bol tento náš národný hrdina a legenda inšpiratívny?