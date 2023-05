Rodák z Humenného odišiel do USA a stal sa legendou zvukového inžinierstva. Neuveríte, s kým všetkým spolupracoval!

Galéria fotiek (1) Vlado Meller a Lash & Grey, SHARPE Radio_FM Night, 20.4.2023

Stredoeurópskou optikou je príbeh zvukového inžiniera Vlada Mellera, dvojnásobného držiteľa ocenenia Grammy, zosobnením amerického sna. Rodák z Humenného po invázii v roku 1968 emigroval do USA cez Maďarsko a Taliansko. Náhoda spoločne s technickým nadaním ho krátko na to zaviedla do štúdií CBS Records, jednej z najväčších nahrávacích spoločností na svete a odtiaľ chýbal už len maličký krôčik ku hviezdam.