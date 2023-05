Igor Timko žiari v českom muzikáli a s No Name chystá letné koncerty

Galéria fotiek (1) Igor Timko, muzikál 2023

Frontman kapely No Name Igor Timko hviezdi v novom muzikáli zlínskeho divadla Ženy na pokraji nervového zrútenia. Režisér Stano Slovák nešetril chválou a Igora nazval nenútenou atómovou energiou, ktorá búra všetky zátarasy medzi javiskom a hľadiskom. Na dvoch premiérach si muzikál vyslúžil dlhotrvajúce standing ovations. Igor Timko a No Name sa teraz chystajú na letnú koncertnú sezónu. Najviac sa tešia domov na Majálesy v Martine a v Košiciach, kde kapela vystúpi po štyroch rokoch.