Ktoré profesie patria medzi najlepšie zarábajúce? Sú to len „ítečkári“? Aká je priemerná výška platu v týchto profesiách?

Je pravda, že o IT sektore sa dlhodobo hovorí, že ide o jednu z najlepšie zarábajúcich oblastí. V závislosti od konkrétnej pozície sa priemerná výška platu pohybuje približne od 1 500 do 3 000 eur, ale môže ísť aj o výrazne vyššiu sumu. Ani zďaleka však nejde o jedinú profesiu, v ktorej by si zamestnanci mohli naozaj prilepšiť.