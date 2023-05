Slovensko už takmer tri dekády využíva systém delenia na kraje, okresy a samostatné mestá a obce. To by sa už čoskoro mohlo zmeniť. Vláda uvažuje nad tým, že by prekreslila mapu republiky, priniesla menej byrokracie, jednotnejší systém a efektívnejšie fungovanie. Ako by to teda vyzeralo?