ČACHOVO – Nevídaný pohľad sa naskytol Ivete. Za bieleho dňa nasnímala v blízkosti ľudských obydlí medveďa, ktorý sa hrabal v odpadkoch. Neskôr si to aj so svojím úlovkom namieril späť do lesa. Ľudia sú vystrašení. Boja sa, čo bude nasledovať. Medvede sú čím ďalej tým viac odvážnejšie a neboja sa pohybovať ani v blízkosti […]