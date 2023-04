Ghosting nie je bez následkov: Prečo k nemu dochádza a ako sa s ním vyrovnať

S termínom ghosting sa najčastejšie stretávame v súvislosti s randením. Jeden z partnerov jedného dňa bez vysvetlenia preruší všetku komunikáciu. Prestane odpovedať na telefonáty a na správy. To isté sa môže stať aj medzi uchádzačom a firmou. Ani jedna strana by tak ale konať nemala. Zarába si tým na problémy v budúcnosti. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo sa ghosting vyskytuje aj v pracovnom kontexte, aký môže mať vplyv na zamestnancov a zamestnávateľov a ako sa s ním vyrovnať.