Väčšina ľudí sa mrazenému a závaranému ovociu vyhýba. Skôr zájdu do uličky v obchode so surovým ovocím, ktoré putuje do nákupného košíku. Veria, že práve to je najzdravšie. Odborníci na výživu však upozorňujú, že nie vždy to platí.