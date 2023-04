V siedmej epizóde poslednej (tretej) série The Mandalorian sme videli scénu, kde bol Din Djarin (Pedro Pascal) spolu so svojimi spojencami zahnaný do kúta. Šance na úspech boli mizivé, no napriek tomu sa im neskôr podarilo poraziť Moffa Gideona, vodcu milície Impéria (Giancarlo Esposito).