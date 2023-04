SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela futbalová LEGENDA a pýcha športu: Svoje umenie predviedol aj v OLYMPIJSKOM tíme

JASENICA – Do športového neba odišiel bývalý vynikajúci slovenský futbalista a kapitán Dukly Banská Bystrica, ktorý sa dostal aj do olympijského výberu. Vo veku 70 rokov navždy odišiel Emil Kolkus. Emil sa narodil v roku 1952 v obci Jasenica, s futbalom začínal v 60.rokoch v Hradištane, pokračoval v Považskej Bystrici odkiaľ putoval do veľkej Dukly […]