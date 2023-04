Neohrozuje vás práca na zdraví? Tento TEST odhalí,či vám vaša práca neškodí

Téma workoholizmus nie je výmysel, existujú ľudia, ktorí sú posadnutí svojou prácou a nevedia sa od nej odtrhnúť. Workoholizmus spôsobuje, že ľudia nemajú čas na to, čo kedysi robili radi, ich medziľudské vzťahy strácajú na kvalite a výsledkom je človek, ktorý si nevie sám poradiť. Zistite, aké sú príznaky workoholizmu a vyskúšajte si test, ktorý vám prezradí, ako je to so vzťahom k vašej práci.