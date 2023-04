ZAKAMENNÉ – To, čo objavil veriaci v obci Zákamenné v okrese Námestovo, skutočne nečakal. Počas veľkonočných sviatkov sa zúčastnil svätej omše v tamojšom kostole. Na tom by nebolo nič zvláštne, no už pri príchode si všimol veľký pútač a hneď za ním stál terminál. Veriaci v Zákamennom už môžu platiť milodary aj kartou. Zdá […]