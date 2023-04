Prichádza leto a nejeden z nás už pracuje na postave do plaviek. Snažíme sa jesť diétnejšie a zdravšie, aby sme zhodili nejaké to kilo. Zjedením tohto šalátu síce zázračne neschudnete, no môžeme vám garantovať, že sa dá jesť nielen ako príloha, ale aj samotne.