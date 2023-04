So spoločenskou etiketou sa stretávame dennodenne. Ruku na srdce, dodržiavate jej základné pravidlá a robíte to správne? Zistite to spolu s nami! Pripravili sme si pre vás otázky, ktoré otestujú vaše základné znalosti o slušných mravoch. Sme zvedaví, ako v dnešnom kvíze obstojíte.