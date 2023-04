Galéria fotiek (1) Depeche Mode, 2022

Dvojica Dave Gahan a Martin Gore je aktuálne na severoamerickom turné k albumu Memento Mori. Ešte pred sériou koncertov prijali pozvanie do legendárnych Maida Vale Studios BBC v Londýne, kde nahrali komorné verzie skladieb Walking In My Shoes a Ghosts Again. Pridali aj coververziu pesničky Sundown Gordona Lightfoota.