K moru zo Slovenska za PÁR eur: Lístky si môžete kúpiť už DNES! Vieme, koľko zaplatíte

SLOVENSKO – Spoločnosť RegioJet dnes spúšťa predaj cestovných lístkov na svoje nočné vlakové spoje do chorvátskej Rijeky – a to vrátane nadväzujúcich autobusov do desiatok destinácií na celom pobreží Jadranu. Spoločnosť o tom informuje na svojej stránke. Aktuálne stojí jednosmerný lístok počas júna necelých 54 eur. Cena v lôžkovom kupé je vyššia, necelých 79 eur. Môžete […]