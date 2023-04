Imposter syndróm alebo syndróm podvodníka: Ako o sebe prestať pochybovať?

Mali ste niekedy pocit, že si svoju prácu nezaslúžite alebo že nie ste dosť dobrý na to, aby ste boli na pozícii, na ktorej ste? Nie ste v tom sami. Tieto pocity pochybností sa často označujú ako imposter syndrome. Syndróm podvodníka je psychologický jav, pri ktorom jedinec pochybuje o svojich schopnostiach a cíti sa ako podvodník napriek zjavným dôkazom o jeho schopnostiach. Je to bežná skúsenosť profesionálov, najmä tých, ktorí pracujú pod veľkým tlakom alebo v konkurenčnom prostredí. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je to syndróm podvodníka, ako sa môže prejavovať na pracovisku a stratégiami na jeho prekonanie.