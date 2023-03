Na oslave mužových narodenín sa stalo niečo, za čo sa dodnes hanbím. Keď sa to skončilo, utiekla som do kúpeľne. Zamkla som sa a plakala, až kým od nás návšteva neodišla. Od toho dňa jeho nevery ignorujem. Vidieť vlastného muža pri sexe s niekým iným nie je nič pre slabé žalúdky. Presne to sa stalo aj Zuzane.