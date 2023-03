Táto UČITEĽKA zo Šamorína je sen každého žiaka: Neskutočné, čo sa dialo na vyučovaní!

Hovorí sa, že to chce veľké srdce učiť malé deti... A veru, nie je to len fráza. Práve učitelia sa totiž spoločne s rodičmi podieľajú na výchove budúcich generácií. Už zajtra, 28. marca, slávime Deň učiteľov. Pri tej príležitosti by sme vám radi predstavili pani učiteľku, ktorej srdce je dostatočne veľké a rozhodne ho má na tom správnom mieste.