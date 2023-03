Deväťdesiaty piaty ročník Oscarov suverénne ovládla komediálna dráma Everything Everywhere All at Once, ktorá na víťazstvo premenila sedem zo svojich jedenástich nominácii. Odovzdávanie Cien akadémie však nie je len oslavou filmu, ale tiež príležitosťou ukázať sa v dokonalých outfitoch.