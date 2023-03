Odmalička som bola puntičkárka. Po osamostatnení sa a svadbe s manželom sa to vystupňovalo niekedy až do extrémnych situácii. Vždy, keď mal niekto k nám prísť, som celý dom vyupratovala, vyvoňala a pripravila to najlepšie pohostenie, aké som len vedela.