Sú hity, na ktoré sa nesiaha! Napriek tomu si album U2 Songs of Surrender zaslúži vašu pozornosť. Vzkriesil zabudnuté pesničky

Takmer tri hodiny legendárnych piesní U2 v nových úpravách. Ultra fanúšikovia nemôžu byť šťastnejší. Album írskych velikánov v takej nadštandardnej minutáži je unikátnym kúskom do zbierky. Má to však aj tienistú stránku. Udržať si sústredené počúvanie tak dlhý čas je náročné. A presne to tento album potrebuje. Objavovať rozdiely, porovnávať pôvodné verzie s novými, no jeho akustická povaha udržaniu pozornosti nepodáva práve pomocnú ruku.