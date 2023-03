Muž si chcel zavolať: Policajti ho mali BUTÁLNE napadnúť! Čo sa vlastne stalo? DESIVÉ DETAILY

NITRA – Požiadal o pomoc policajtov no skončil v putách a k tomu so zlomenými rebrami. Takto mal dopadnúť 30-ročný Jakub, ktorého vraj brutálne dobili policajti priamo v cele. Zlomené rebrá a hematómy po celom tele. Takto brutálne vraj dopadol 30-ročný Jakub po tom, čo ho policajti odviezli na policajnú stanicu. V cele ho mali hodiť na zem a kopať do celého […]