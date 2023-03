Narodilo sa vám vytúžené dieťatko. Zaplavil vás pocit šťastia, radosti a vďaky za to, že všetko dobre dopadlo. A hneď vás už okolie zahrnulo radami, ako k dieťatku pristupovať? My vám prinášame pár tipov, ktorých by sa určite mal držať každý rodič!