Vedeli ste, že za bolesti chrbta si vo väčšine prípadov môžeme sami? To je len jedno zo siedmich tvrdení o bolestiach chrbta, ktoré nikto nechce počuť, no sú pravdivé. Vypočujte si fyzioterapeuta Jakuba, ktorý vám prezradí, čo by ste mali robiť, aby ste si udržali zdravý chrbát.