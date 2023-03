Košická skupina Kiss My Ex! reprezentuje Slovensko v semifinále celosvetovej pesničkovej súťaže

Galéria fotiek (1) Kiss My Ex!, 2023

Skupina Kiss My Ex! opäť boduje v prestížnej celosvetovej súťaži. So skladbou Dance With Me postúpila do semifinále celosvetovej súťaže International Songwriting Competition 2022. Z celkového počtu 15-tisíc prihlásených skladieb si ju zástupcovia organizátorov a svetových vydavateľstiev vybrali do semifinálovej stovky v prominentnej kategórii POP/TOP 40.