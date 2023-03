Galéria fotiek (1) Emma Drobná v podcaste Zoznam:sa, 2023

Nechýbalo veľa a na kasting SuperStar by ani neprišla. Nakoniec sa však z nej stala najúspešnejšia víťazka zo všetkých sérií, ktorej skladby sú dodnes pevnou súčasťou rádiových playlistov. Emma Drobná prijala pozvanie do podcastu Zoznam:sa a my sa tešíme, že vám rozhovor s ňou môžeme predstaviť na novej Hudba.sk.