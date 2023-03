MIMORIADNE PÁTRANIE skončilo tragicky: Matku dvoch detí našli mŕtvu!

TRSTÍN – Aktualizácia 13:50 Mimoriadne pátranie skončilo s najsmutnejším koncom. Záchranný systém Slovensko informoval, že pani Silviu G., matku dvoch detí, žiaľ, našli, no bohužiaľ mrtvú. Policajti z Trstína včera prijali oznámenie o nezvestnej 41 ročnej Silvii Gríkovej. Po matke 2 detí zahájili policajti ihneď pátranie a preverili miesta, kde by sa mohla nachádzať. Do […]