Platy od 1000 do 4000 EUR na východnom Slovensku? Úspešná špedičná spoločnosť hľadá nových kolegov

SWIDA Innovative s.r.o. je logistická spoločnosť so sídlom na východnom Slovensku, ktorá ponúka konkurenčné platy od 1000 do 4000 EUR v závislosti od pozície a skúseností zamestnanca. S viac ako 140 zamestnancami a 7-ročnými skúsenosťami sa spoločnosť etablovala ako kľúčový hráč v tomto odvetví a neustále rastie. SWIDA Innovative s.r.o. momentálne hľadá nové talenty do pobočiek v Košiciach a Trebišove.