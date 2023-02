Obrovská TRAGÉDIA troch mladých KAMARÁTOV: Len 17-ročný Andrej prišiel o život, KRUTÁ PRAVDA ešte len príde

KĽAČANY – Keď traja mladíci nasadali do auta, netušili, že pre jedného z nich sú to posledné chvíle. Náraz do stromu zmenil jazdu na tragédiu. Len 17-ročný Andrej sa už domov nikdy nevráti. 20-ročného šoféra zachraňoval vrtuľník, v nemocnici leží i 18-ročný spolujazdec. Mamu šoféra Nikolasa to nesmierne mrzí, a stojí pred ťažkou úlohou, povedať […]