Neo-post punk na Veľkonočnú nedeľu: The Soft Moon sa vracajú do Bratislavy

Galéria fotiek (1) The Soft Moon vystúpi v Bratislave

Po takmer štyroch rokoch sa do Bratislavy vráti americká neo-post punková kapela The Soft Moon. Projekt hudobníka Luisa Vasqueza zavíta 9. apríla na Veľkonočnú nedeľu do bratislavskej Fugy s novým albumom Exister, ktorý je osobnou výpoveďou o jeho životných zmenách. V úlohe predskokana sa predstaví jednočlenný industriálny newyorský projekt Trace Amount. Podujatie sa koná pod značkou Nu Sound Of...