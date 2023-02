Ste pripravený mať lepší život? Sedem vecí, na ktoré by ste mali minúť svoje peniaze

Je dobré byť skromný. Ak ste skromný, pravdepodobne sa nikdy nedostanete do finančných problémov. Navyše, keď sú časy ťažké, väčšina ľudí si myslí, že by mali minúť čo najmenej a ušetriť čo najviac. To je dobrá rada v mnohých situáciách, ale existujú aj výnimky. Je totiž dôležité šetriť tam kde sa dá, ale je rovnako dôležité niekedy peniaze minúť. Miňte ich však na veci, ktoré vám pomôžu alebo skutočne spravia radosť. Na týchto sedem vecí sa oplatí minúť vaše ťažko zarobené peniaze.