Na svete nejestvuje hádam nikto, kto by ešte v živote neurobil nejakú chybu, ktorú potom dlho ľutoval. Chyby nám však prinášajú cenné ponaučenia. Že je to naozaj tak, platí už mnoho storočí a poukázali na to viaceré známe osobnosti. Povzbuďte sa preto niektorými z ich citátov.