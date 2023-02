AUTENTICKÉ VIEDO z brutálnej TRAGÉDIE v Košiciach: PREHOVORILA dcéra jednej z obetí! Ľudí prosí o POMOC

KOŠICE – Brutálna dopravná nehoda, pri ktorej vyhasli tri ľudské životy, otriasla celým Slovenskom. Internetom začalo nedávno kolovať video, ktoré zachytáva vodiča modrého BMW X5, ako v obrovskej rýchlosti preletelo cez križovatku a vpálilo nie len do bielej Fabie, ale aj do chodcov. Šofér sa po nehode pokúsil vystúpiť z auta, no triasli sa mu […]