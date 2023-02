To, že ľudia pod vplyvom alkoholu nerobia práve najrozumnejšie rozhodnutia, nie je žiadna novinka. No nech si už vyviedol čokoľvek, vždy to môže byť aj horšie. Mohol si sa napríklad zaseknúť v smetiaku podobne ako jedna Austrálčanka, na ktorej sa baví celý svet.