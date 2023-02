Ultrazvuk v New Yorku: Vec, Tono S. a Škrupo koncertovali v rodisku hip-hopu

Galéria fotiek (1) Vec a Tono S. alias Ultrazvuk v New Yorku na lavičke Spiral of life, 2023

Navštíviť New York je zážitkom pre každého, o to viac pre ľudí, ktorých celoživotnou vášňou je rap. Práve v uliciach najľudnatejšieho mesta Spojených štátov sa totiž pred polstoročím zrodila hip-hopová kultúra, pozostávajúca z dídžejingu/turntablismu, rapovania, breakdancu a graffiti. Preto keď sa naskytla príležitosť odohrať niekoľko vystúpení v New Yorku, členovia projektu Ultrazvuk neváhali ani minútu.