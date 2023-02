Niekedy sa stane, že človek narazí na ponuku práce, ktorá by mu presne sedela. Pošle do firmy životopis a čaká, že ho hneď pozvú na pohovor. Nie je ale taktické čakať so založenými rukami. Čo ak sa nakoniec neozvú? Preto je lepšie odpovedať na ďalšie inzeráty a pripraviť si viac príležitostí.