ŠOKUJÚCE svedectvo! Prehovorila žena, ktorá BODLA Juraja do srdca: Desivé detaily zo života

HANDLOVÁ – Brutálna vražda, ktorá sa odohrala v obci Handlová, šokovala verejnosť. Podľa medializovaných informácií mala 34-ročná Mária vziať do ruky nôž a bodnúť svojho 38-ročného manžela Juraja do srdca. Muž zraneniam podľahol. Mária sa pár dní po ohavnom čine postavila pred súd. Nám sa podarilo získať jej svedectvo. A nielen to! Prekvapia aj výpovede […]