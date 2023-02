Inflácia a rast cien spôsobujú, že 37 % ľudí by bolo ochotných odísť za prácou do zahraničia

Priemerná mzda na Slovensku je stále na chvoste krajín v Európe. Platy, ktoré nerastú takým tempom, aby pokryli zvyšujúce sa ceny a infláciu, preto sú ľudia žijúci na Slovensku nútení hľadať nové riešenia, akými by si boli schopní udržať svoj životný štandard. Podľa portálu Kariéra.sk až 37 % Slovákov a Sloveniek by bolo v dnešnej dobe sa za prácou presťahovať do zahraničia. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí sú ochotní za prácou dochádzať v rámci Slovenska, tých je 18 %. Zhruba tretina ľudí nie je ochotná za prácou dochádzať mimo regiónu, v ktorom žije a 10 % respondentov je spokojných v súčasnej práci, kde kvôli práci nemusí cestovať.