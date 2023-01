Galéria fotiek (1) Timea, live session from Oaza, 2023

Slovenská speváčka a skladateľka Timea, ktorá v decembri predstavila svoj nový singel Two blocks away, prichádza s koncertným videom, v ktorom spolu s kapelou predstavuje naživo štyri skladby. Okrem spomínaného singla si môžete vypočuť aj tri piesne z jej debutovej EP nahrávky Confusion of Warmth z roku 2020.