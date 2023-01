Galéria fotiek (1) Cold Cold Nights, 2022

Zaradiť štvorčlennú českú zostavu Cold Cold Nights žánrovo nie je ľahké a vlastne by to bolo aj zbytočné. Lepšie je sústrediť sa na pocit, ktorý myseľ poslucháča ovládne pri počúvaní ich hudby. Je to nostalgia v kombinácii s príjemným hrejivým pocitom a akýmsi podmieneným cestovateľským nutkaním.