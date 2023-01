Galéria fotiek (1) Jozef Scheiner - Momento, 2022

Mandolínová hudba na Slovensku nie je až taká rozšírená. Medzi jej aktívnych predstaviteľov patrí Jozef Scheiner, už takmer desať rokov vydávajúci albumy zamerané na tento nástroj. Jeho minuloročný titul Momento je ďalším zápisom do dejín žánru, ktorému český publicista Jan Hocek dal do vienka názov New Acoustic Music.