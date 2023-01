Galéria fotiek (1) Barbora Piešová - Dve strany, 2022 - ašpirant na cenu najhorší obal roka

Vraví sa, že obal predáva. Pri hudobnom nosiči by to nemalo platiť absolútne, no minimálne by nemal byť iba okrajovou súčasťou. Je správne, ak je vizuál interpretom vnímaný ako dôležitý fragment danej kolekcie pesničiek. V prípade albumu Dve strany síce má zmysluplnú pointu, ale spracovanie stanovenej témy je nešťastné.